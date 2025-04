Scontro infuocato tra Tina e la dama Isabella a Uomini e Donne

Scontro in studio a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e la dama IsabellaL'articolo Scontro infuocato tra Tina e la dama Isabella a Uomini e Donne proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Scontro infuocato tra Tina e la dama Isabella a Uomini e Donne Leggi su Novella2000.it in studio atraCipollari e laL'articolotrae laproviene da Novella 2000.

Uomini e donne, Tina demolisce Gemma: "Hai sempre voluto fare l'amante". Uomini e donne, tra Armando e Brunilde è scontro infuocato: spunta il giallo del bacio. Rissa infuocata tra Tina e la dama Isabella: "Vai a ca**re, ma chi c***o sei?". Uomini e Donne: scontro infuocato tra Tina Cipollari e Gemma Galgani nella puntata di oggi. Uomini e Donne anticipazioni, proposta clamorosa per Tina: scontro epico tra dame. Uomini e donne, Gemma accusa Tina di aver rifatto il seno: 'Porterò una foto senza veli'. Ne parlano su altre fonti

Scontro in studio a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e la dama Isabella - Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne si è scatenato un acceso scontro in studio tra Tina Cipollari e la dama Isabella e sono volate parole grosse. Lo scontro tra Tina Cipollari e la dama Isabell ... (novella2000.it)

Chi è Isabella, dama di Uomini e donne/ Dura lite con Tina Cipollari: “Sei una falsa…” - Tra Tina Cipollari e Isabella, nuova dama del trono over di Uomini e Donne che si è messa in mostra per il portamento elegante e raffinato non c’è simpatia. Tra la dama e la bionda opinionista è andat ... (ilsussidiario.net)

Uomini e donne, Tina al vetriolo contro Isabella: "Sirenetta! Non ti paragonare a me" - La storica opinionista va allo scontro verbale con la nuova fiamma di Giuseppe e tra le due volano parole per nulla soft ... (today.it)