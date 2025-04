Agi.it - Scontro bus-tir sull'A1, coinvolti 41 bambini e 6 maestre in gita

Leggi su Agi.it

AGI - Paura'autostrada A1, nella mattinata di oggi quando, un pullman che trasportava una scolaresca della scuola elementare di Frosinone, diretta ina Salerno, è rimasto coinvolto in un incidente con un mezzo pesante nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, il pullman con 41, 6e 2 mamme a bordo, ha tamponato violentemente un Tir. Nell'impatto, alcuni deihanno riportato lievi ferite e un forte stato di shock. Più serie, ma comunque non gravi, le condizioni dell'autista del bus, trasferito in codice giallo all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. In un primo momento era stato anche richiesto l'intervento di un elicottero del 118, poi rientrato.