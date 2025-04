Bergamonews.it - Scontro auto moto, grave un 17enne

Treviglio.un. L’incidente stradale è avvenuto nella serata di oggi, mercoledì 9 aprile, pochi minuti prima delle 18.30, a Treviglio, in via Don Minzoni. Secondo una prima, sommaria, ricostruzione dei fatti, la dinamica racconterebbe di unonel quale avrebbe avuto la peggio un giovane di 17 anni, che viaggiava in sella alle due ruote. Coinvolti infatti due mezzi, una Nissan e una Yamaha.Stando alle prime informazioni sembra che lacicletta viaggiasse da Treviglio in direzione di Caravaggio e, dopo aver superato la coda di, avesse finito per scontrarsi con la macchina, in procinto di svoltare. Immediati i soccorsi: sul posto l’elisoccorso, l’ambulanza e l’medica. Il giovane non avrebbe mai perso i sensi, rimanendo sempre vigile e cosciente.