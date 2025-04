Scontra tra una Fiat Panda e una 600 | muore pensionata a Capo d’Orlando tre giovani feriti

Fiat Panda e una Fiat 600, nel comune messinese. Ad avere la peggio la 77enne Rosa Cortese. Sotto choc il marito 84enne. feriti i tre ragazzi tra i 21 e 22 anni a bordo della 600. Leggi su Fanpage.it Intorno alle 13.30 di oggi, 9 aprile, si è verificato uno scontro frontale tra due auto, unae una600, nel comune messinese. Ad avere la peggio la 77enne Rosa Cortese. Sotto choc il marito 84enne.i tre ragazzi tra i 21 e 22 anni a bordo della 600.

