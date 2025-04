Ilrestodelcarlino.it - Scomparso da giorni a Bologna: Zakaria ha 15 anni

, 9 aprile 2025 – E’ uscito per andare a scuola, ma non ci è mai arrivato:da quasi cinque. Si chiama, ha 15e vive a. La famiglia si è rivolta alle forze dell'ordine (la scomparsa è stata denunciata ai carabinieri) e anche alla trasmissione 'Chi l'ha visto’ per raccogliere segnalazioni utili a ritrovarlo.è uscito poco prima delle 7 di sabato mattina (5 aprile) per andare a scuola, ma non è mai entrato in classe, e poi non è tornato a casa. Il suo cellulare risulta spento da quel momento non ha più dato notizie di sé.è alto un metro e 69 e ha occhi e capelli castani. Al momento della scomparsa, indossava una felpa nera con cappuccio, un giubbotto smanicato grigio, jeans strappati e scarpe da ginnastica nere di tipo Nike con strisce bianche.