Scomparsa nel Brindisino | la donna ripresa dalle telecamere di una marmeria

Scomparsa di Luigia Monaco, 60enne del posto, conosciuta come Gina. La donna si è allontanata dalla sua abitazione nella tarda mattinata. Quotidianodipuglia.it - Scomparsa nel Brindisino: la donna ripresa dalle telecamere di una marmeria Leggi su Quotidianodipuglia.it C'è preoccupazione a Ceglie Messapica per ladi Luigia Monaco, 60enne del posto, conosciuta come Gina. Lasi è allontanata dalla sua abitazione nella tarda mattinata.

Scomparsa nel Brindisino: la donna ripresa dalle telecamere di una marmeria. Donna scomparsa da domenica, avviate le ricerche in tutto il brindisino. Donna muore giorni dopo l'intervento: quattro medici indagati. Tragedia di Pescara: ritrovato a Ostuni il corpo della donna scomparsa. Donna morta sugli scogli, Dna per risalire all'identità del cadavere. Morte di Patrizia Nettis, la Procura di Brindisi ha chiesto l’archiviazione del caso. Ne parlano su altre fonti

Scomparsa nel Brindisino: la donna ripresa dalle telecamere di una marmeria - C'è preoccupazione a Ceglie Messapica per la scomparsa di Luigia Monaco, 60enne del posto, conosciuta come Gina. La donna si è allontanata dalla sua abitazione nella tarda mattinata di domenica scorsa ... (msn.com)

60enne scomparsa a Ceglie Messapica, ricerche in corso - Continuano, nel brindisino, le ricerche di una donna, di 60 anni, scomparsa a Ceglie Messapica da domenica 6 aprile. In campo i carabinieri e i vigili del fuoco, quelli del comando provinciale di ... (rainews.it)

Donna scomparsada domenica: avviate le ricerche - C’è preoccupazione a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, per la scomparsa di Luigia Monaco, 60enne del posto, conosciuta come Gina. La donna si è allontanata dalla ... (msn.com)