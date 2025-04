Scommettiamo che vi fermerete? | il saluto tutto da ridere dell' agenzia funebre sbarcata a Monza

Scommettiamo che questa volta vi fermerete?". Poi, nel post, una bara rosso Ferrari taglia il traguardo con tanto di bandiera, chiara allusione all’Autodromo e al Gran Premio di F1. E uno slogan che dice: "Pronti, partenza e fine - siamo arrivati a Monza".È questo l'ironico saluto che la. Monzatoday.it - "Scommettiamo che vi fermerete?": il saluto (tutto da ridere) dell'agenzia funebre sbarcata a Monza Leggi su Monzatoday.it che questa volta vi?". Poi, nel post, una bara rosso Ferrari taglia il traguardo con tanto di bandiera, chiara allusione all’Autodromo e al Gran Premio di F1. E uno slogan che dice: "Pronti, partenza e fine - siamo arrivati a".È questo l'ironicoche la.

"Scommettiamo che vi fermerete?": il saluto (tutto da ridere) dell'agenzia funebre sbarcata a Monza - La celebre agenzia famosa sui social aprirà una sede a Monza. E come di consueto, ha annunciato il suo arrivo in città in maniera piuttosto anticonvenzionale ... (monzatoday.it)