Scippi in serie alla Nuova Florida | donna trascinata da una Yaris è caccia all’aggressore

Ardea – È una testimonianza sconvolgente quella che emerge da via Trieste, nel quartiere, dove la mattina del 9 aprile, tra le 8.15 e le 8.18, si è consumato l’ennesimo scippo. Un’aggressione brutale, che ha lasciato unaferita e con una prognosi di 30 giorni per frattura del coccige.A raccontare tutto è la stessa vittima, attraverso un post sui social che sta facendo il giro dei gruppi locali: «Unavecchio modello blu scuro, con un uomo al volante, bianco, 40-45 anni, rasato, sbarbato, occhi chiari e con sopra una tuta acetata, ha imboccato via Trieste contromano, da dietro di me. Mi ha stretto, cercato di prendere la tracolla della borsa, mi ha fatto cadere e sbattere coccige e testa, trascinandomi per qualche metro. Non è riuscito a prenderla e poi è scappato via a tutta velocità».