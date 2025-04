Bergamonews.it - Sciopero al Lussana, l’ex preside Quarenghi: “Complimenti ai ragazzi, continuate così”

Bergamo. Giovani che non si sentono ascoltati e una dirigenza poco chiara. Questo è il clima tra ipresenti alloorganizzato fuori dal liceonella mattinata di martedì 8 aprile e che è durato per tutta la giornata scolastica. Una manifestazione pacifica con cartelli esplicativi, un grido di disappunto da parte degli studenti per avere risposte. Il motivo: la decisione di considerare extra-curricolare la seconda lingua, come comunica la circolare diffusa lo scorso 27 marzo. Un valore aggiunto che ha sempre arricchito questo percorso e che, in molti casi, è stato cruciale nel proprio orientamento scolastico. Una proposta formativa presente anche nell’altro storico liceo scientifico della città, il Lorenzo Mascheroni, nel quale l’offerta rimane invariata.Cesare, exdel, ha espresso la sua vicinanza agli scioperanti: “Questa mattina sono passato fuori dal liceo per fare iaie per dirgli di continuare in questa lotta.