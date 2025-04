Scienza ecco il cervello di un mammifero | prima mappa dettagliata di strutture e connessioni

Leggi su Ildenaro.it

Da un millimetro cubo deldi topo, un’area non più grande di un granello di sabbia, è stata ottenuta lapiù completa edellee dellepresenti all’interno deldi un: la, disponibile gratuitamente, comprende circa 200mila cellule, tra cui 84mila neuroni, 524 milioni di sinapsi, letra neuroni, e 5,4 chilometri di collegamenti nervosi. L’importante risultato, ottenuto grazie all’impiego di strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale, è riportato in 8 articoli pubblicati sulle riviste Nature e Nature Methods dal progetto Microns, che conta oltre 150 ricercatori da tutto il mondo. Gli studi, guidati dagli americani Istituto Allen per ladel, Università di Stanford e College di Medicina Baylor, aprono nuove possibilità per la ricerca sue intelligenza e su disturbi come Alzheimer, Parkinson, autismo e schizofrenia.