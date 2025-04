Tvzap.it - Schianto in autostrada, scontro tra tir e pullman: coinvolti 30 bambini

intra tir e30. Lo spaventoso incidente che ha vistoi due mezzi pesanti ha avuto luogo questa mattina di mercoledì 9 aprile all'altezza di Frosinone. Uno dei veicoli, un, aveva a bordo una scolaresca di bimbi in uscita per raggiungere la meta della gita. L'impatto, violentissimo, ha causato feriti di cui uno in gravi condizioni. Cosa è accaduto (.)Incidente in A1, paura per una scolarescaQuesta mattina, un incidente drammatico ha avuto luogo lungo l'A1, precisamente nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, situato nella provincia di Frosinone.