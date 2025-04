Quotidiano.net - Schettino rinuncia alla semilibertà: "Problemi con proposta di lavoro"

Dopo il rinvio della prima udienza a causa della sostituzione di uno dei giudici del collegio del Tribunale del Riesame di Roma, la richiesta di accesso al regime diper Francesco, condannato a sedici anni di reclusione per il naufragio della Costa Concordia che costò la vita a 32 persone, non si è discussa nemmeno ieri. E per il momento non tornerà neanche nell’agenda dei giudici romani, perché il legale dell’ex comandante ha annunciato di aver ritirato la richiesta. "Abbiamoto – spiega il suo nuovo avvocato, Francesca Carcinelli –, perché ci sono state difficoltà con lalavorativa che era stata sottoposta al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Il procedimento è stato chiuso: il tribunale si è pronunciato con il non luogo a provvedereluce della decisione del detenuto".