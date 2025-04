Oasport.it - Scheldeprijs 2025, Tim Merlier concede il bis. Sul podio un ottimo Moschetti

Leggi su Oasport.it

Timil bis alla. Dopo il trionfo dell’anno scorso, il belga si ripete anche nelcon una volata imperiosa sul traguardo di Schoten. Si tratta della cinquantasettesima vittoria della carriera per il campione europeo, la settima in questo inizio di stagione veramente eccezionale per il corridore della Soudal Quick-Step.Proprio come l’anno passatosi è imposto davanti al connazionale Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), mentre in terza posizione ha concluso un bravissimo Matteo( Q36.5 Pro Cycling Team), che ha davvero ben figurato in un arrivo tra i migliori sprinter in circolazione. L’ultima apparizione di un italiano nella top 3 di questa corsa risale al 2020 quando Niccolò Bonifazio chiuse in seconda posizione. Completano la Top-5 il belga Milan Fretin (Cofidis) e il francese Jason Tesson (Team TotalEnergies).