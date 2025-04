Scheldeprijs 2025 oggi in tv | orari percorso favoriti La classica dei velocisti scontro Merlier-Philipsen?

Scheldeprijs. Si può definire la classica dei velocisti come dimostra l'albo d'oro ed un percorso che porta dritto al traguardo di Schoten. Mancherà Jonathan Milan, ma sarà battaglia tra i migliori sprinter del mondo.percorso Scheldeprijs 2025Il percorso è simile a quello delle edizioni passate. La partenza sarà dai Paesi Bassi a Terneuzen e si segue un lungo tratto pianeggiante che porta all'ingresso in Belgio ad Hoek. Verranno attraversate anche le cittadine di Essen e Hoogstraten con l'unica incognita del vento che può scombinare i piani in gruppo. Superato 's-Gravenwezel e la zona di pavè a Sint Jobsesteenweg, ci si dirige verso Schoten dove comincia un circuito da 16,9 km con tre giri. Sarà da quel momento una lunga attesa verso lo sprint finale.

