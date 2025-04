Sport.quotidiano.net - Scheldeprijs 2025, Merlier concede il bis. A Balsamo la gara femminile

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 9 aprile- Le occasioni dedicate ai velocisti stanno per terminare e Timsfrutta al meglio una delle ultime aggiudicandosi lobattendo in volata Jasper Philipsen e Matteo Moschetti, che a livello di podio spezza così un digiuno che durava dal 2020, quando Niccolò Bonifazio arrivò terzo: a far festa nell'edizioneè stata invece Elisa, che si è imposta su Charlotte Kool e Chiara Consonni. Le dichiarazioni diPer il campione europeo quello sul traguardo di Schoten è un bis immediato dopo il successo del 2024, nonché la vittoria numero 57 in carriera e la settima di un inizio di stagione da urlo. Praticamente, si può dire che sia stato quasi esclusivamente solo il belga a reggere le sorti di una Soudal Quick-Step finora alla ribalta più che altro per le cadute e le sfortune dei suoi beniamini.