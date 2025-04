Ilrestodelcarlino.it - Scene da un matrimonio. Il Comune va a caccia di location da favola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Elide GiordaniC’è chi santifica in chiesa (sempre meno), chi scegliespeciali dove risuona la storia, l’arte, la cultura o semplicemente una vaga aura di jet set (una buona fetta), chi punta all’evento esotico (gli originali a tutti i costi), chi se la sbriga in(la maggior parte di quelli che scelgono il rito civile), e chi niente: un giorno si condivide l’indirizzo e ilè bell’è fatto. Matrimoni specchio dei tempi dove il relativismo impera. Ma è anche libertà e creatività. Per questo ildi Cesena ha rivolto uno specifico invito "ai gestori di strutture ricettive e pubblici esercizi di particolare pregio culturale e paesaggistico" perché avanzino la loro candidatura ad ospitare matrimoni. Non è da tutti infatti avere il bollino che contraddistinguerà il sito o l’immobile dove l’ente pubblico celebrerà le unioni civili al di fuori della casa comunale o dallagià a disposizione.