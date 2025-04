Scaricato Donnarumma | via libera al ritorno in Italia

Donnarumma sta vivendo in queste settimane uno dei suoi periodi migliori da quando ha iniziato l’avventura con la maglia del Paris Saint-Germain.Il portiere Italiano si è preso la scena in Champions League nella straordinaria vittoria ad Anfield contro il Liverpool. Due rigori parati nella lotteria dei tiri del dischetto, due interventi che hanno portato la sua squadra ai quarti di finale di Champions League eliminando la squadra che era considerata la super favorita per la vittoria finale della competizione. Parate, quelle di Gigio, che sono state decisive e che sono state la giusta risposta alle critiche arrivate dopo il match d’andata. In molti, infatti, avevano accusato il portiere del PSG di essere stato poco reattivo sul gol vittoria di Elliott al Parco dei Principi. Lo stesso Donnarumma, però, dopo il trionfo nel match di ritorno si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, dicendo che chi ha mosso queste critiche non capisce molto di calcio. Leggi su Sportface.it Gianluigista vivendo in queste settimane uno dei suoi periodi migliori da quando ha iniziato l’avventura con la maglia del Paris Saint-Germain.Il portiereno si è preso la scena in Champions League nella straordinaria vittoria ad Anfield contro il Liverpool. Due rigori parati nella lotteria dei tiri del dischetto, due interventi che hanno portato la sua squadra ai quarti di finale di Champions League eliminando la squadra che era considerata la super favorita per la vittoria finale della competizione. Parate, quelle di Gigio, che sono state decisive e che sono state la giusta risposta alle critiche arrivate dopo il match d’andata. In molti, infatti, avevano accusato il portiere del PSG di essere stato poco reattivo sul gol vittoria di Elliott al Parco dei Principi. Lo stesso, però, dopo il trionfo nel match disi è tolto qualche sassolino dalle scarpe, dicendo che chi ha mosso queste critiche non capisce molto di calcio.

