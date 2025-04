Panorama.it - Saturnino: “Con Jovanotti da 35 anni, ormai sono come un senatore a vita”

, il bassista di, racconta con entusiasmo la sua lunga carriera di 35al fianco del cantante, definendosi “” della band. Con un aneddoto divertente suLorenzo si dimenticò di presentarlo durante un concerto,rivela l’intensa emozione del tour che ha toccato sei sold out al Forum. Descrivendo il touruna “routine impiegatizia di lusso”, con il ritorno sul palco nella sua città, il bassista celebra anche il ritorno di, dopo un grave incidente in bicicletta che aveva interrotto il suo tour. La musica dal vivo torna con un’energia nuova, proprio mentreriflette sull’incredibile trionfo di un tour speciale, segnato da un’emozionante ripresa e sold out.