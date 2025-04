Sport.quotidiano.net - Sassuolo di Fabio Grosso cerca il riscatto contro il Modena

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Stefano FoglianiNemmeno fosse una delle tante borse mondiali messe in ginocchio dai dazi imposti da Donald Trump,il rimbalzo anche ildi. Per le borse vedremo come finisce, trattandosi di dinamiche che richiedono comunque tempo e sono appese a più fattori, mentre per sapere se il, caduto inopinatamente al ‘Barbera’il Palermo dell’ex Alessio Dionisi, rimbalzerà o no, basteranno pochi giorni di attesa. Sabato, come ben noto, c’è, e la gara del Braglia rappresenta, per i neroverdi, sia l’occasione di dare un colpo di spugna alla quarta sconfitta stagionale che, soprattutto, l’opportunità di (ri)mettere nel mirino quella promozione diretta ancora ostaggio delle ‘smanie’ dello Spezia. Ma rappresenta anche l’occasione di dar seguito a quanto fatto fin qua, consolidando una piacevole consuetudine, che ha sempre visto il gruppo guidato dareagire nel modo giusto, ovvero vincendo, alle pochissime sconfitte.