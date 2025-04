Ilrestodelcarlino.it - Sasso Marconi, deruba una donna e la minaccia con un coltello

(Bologna), 9 aprile 2025 - È statata della borsa da palestra che aveva lasciato in auto e quando ha preteso dal ladro di riavere indietro i suoi oggetti è statata con un. Per questo, lasi è rivolta ai carabinieri che, dopo aver rintracciato il malvivente, lo hanno arrestato con l'accusa di furto aggravato, estorsione e porto ingiustificato di armi. Il tutto è accaduto l'altro giorno nel parcheggio del Conad di via Ponte Albano, quando unaha avvisato i carabinieri che dalla sua macchina era stata rubata una borsa da palestra, contenente gli effetti personali e i documenti. I carabinieri hanno subito avviato le indagini, ma la vittima ha deciso di tornare nel parcheggio del supermercato e grazie alle indicazioni ricevute da una terza persona ha rintracciato il ladro, un tunisino di 29 anni, senza fissa dimora e disoccupato.