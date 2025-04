Oasport.it - Sarà Berrettini-Musetti a Montecarlo! Precedenti in parità

Leggi su Oasport.it

Matteochiama e Lorenzorisponde.derby azzurro agli ottavi di finale del Masters 1000 di2025, primo grande evento della stagione tennistica europea su terra battuta. Il match, in programma giovedì 10 aprile, metterà in palio un posto ai quarti di finale del prestigioso torneo monegasco e 100 punti per il ranking mondiale.Il romano ha superato nei primi due turni l’argentino Mariano Navone (6-4 6-4) e soprattutto il tedesco numero 2 al mondo e prima testa di serie del tabellone Alexander Zverev (2-6 6-3 7-5), mentre il toscano ha battuto nel suo percorso il cinese Bu Yunchaokete (4-6 7-5 6-3) ed il ceco Jiri Lehecka (1-6 7-5 6-3), sempre in rimonta e salvandosi da situazioni molto delicate.Il bilancio deitra i due nel circuito maggiore è in perfetta, con una vittoria a testa.