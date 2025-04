Santo Domingo tragedia in discoteca | crolla il tetto 98 morti Anche un celebre cantante

Santo Domingo piange le vittime del crollo del Jet Set, tra queste Anche il cantante Rubby Pérez. Una tragedia terribileNella notte dell'8 aprile si è consumata una tragedia che sarà ricordata per sempre a Santo Domingo. Erano le 00:34 quando il celebre cantante di merengue, Rubby Pérez, icona della musica tropicale, si esibiva sul palco del Jet Set, uno dei nightclub più prestigiosi della capitale.Santo Domingo, tragedia in discoteca: crolla il tetto, 98 morti. Anche un celebre cantante (Ansa Foto) – Cityrumors.itLa sala, gremita di imprenditori, politici, artisti e appassionati della vita notturna, lo ascoltava con entusiasmo. Nessuno, però, avrebbe mai immaginato che quel momento di festa si sarebbe trasformato in un incubo. Un boato improvviso ha interrotto la musica e l'euforia, il tetto del club è crollato, seppellendo sotto tonnellate di cemento e acciaio i sogni e le vite di tanti presenti.

