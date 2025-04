Lapresse.it - Santo Domingo, il recupero dei corpi dopo il crollo in una discoteca

Sono oltre 120 le vittime per ildel tetto nellaJet Set amentre le squadre di soccorso proseguono le ricerche. L’incidente è avvenuto mentre si esibiva l’artista di merengue Rubby Pérez, trovato morto. Nel Paese sono stati dichiarati tre giorni di lutto nazionale. Secondo il direttore delle operazioni di emergenza, i soccorritori hanno tra “le 24 e le 36 ore” per trovare persone ancora in vita sotto le macerie.