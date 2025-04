Lanotiziagiornale.it - Santo Domingo, crolla il tetto durante un concerto in discoteca: almeno 98 vittime

Doveva essere una festa e invece, ildel popolare cantante Rubby Perez in unadisi è trasformato in un tragico disastro. Proprio mentre l’evento — a cui hanno preso parte tra le 500 e le 1.000 persone — proseguiva come da programma, si è verificato il crollo deldel locale, che ha causato la morte di98 persone e circa 150 feriti. Purtroppo, il bilancio è ancora provvisorio, e le autorità locali temono possa aggravarsi ulteriormente nelle prossime ore.Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso e circa 150 ambulanze che, secondo quanto riportano i media locali, si sono trovate di fronte a una scena “apocalittica”.ilil98Secondo quanto trapelato, l’incidente è avvenuto nel pieno della performance di Perez, tenutasi nell’ambito di uno spettacolo chiamato “Lunes de Jet Set”, che ogni settimana ospita band locali e internazionali.