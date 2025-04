Lapresse.it - Santo Domingo, crolla il tetto della discoteca Jet Set: le immagini dall’alto

È salito ad almeno 98 morti e 160 feriti in Repubblica Dominicana il bilancio del crollo delavvenuto nella notaJet Set didurante un concerto del cantante di merengue Rubby Pérez. Leripresemostrano gli ingenti danni alla struttura ridotta in macerie, sotto cui diverse persone potrebbero ancora essere intrappolate. Tra i morti figurano la governatriceprovincia di Montecristi, Nelsy Cruz, e gli ex giocatori di baseball Octavio Dotel e Tony Blanco Cabrera. Il cantante che si stava esibendo quando ilto è fra i dispersi: in un primo momento i familiari avevano riferito che era stato salvato ed era ferito, ma successivamente è emerso che non è così e le ricerche per l’artista sono ancora in corso. Il Jet Set era noto per le sue tradizionali feste del lunedì, dove si esibivano rinomati artisti nazionali e internazionali.