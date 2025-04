Secoloditalia.it - Santo Domingo, crolla il “Jet Set:” strage nella storica discoteca. Tra le 98 vittime anche vip e politici (video)

Sono bastati pochi secondi per trasformare una notte in tragedia. Il soffitto, il buio inghiotte tutto, la musica diventa panico. Alle 00:44, ora locale, il tetto dellaJet Set diè collassato su centinaia di persone, mentre sul palco si esibiva Rubby Pérez, icona del merengue. Quella che era una festa si è trasformata in un incubo. Il bilancio provvisorio è drammatico: 98 morti e oltre 150 feriti. Ma dalle macerie continuano ad affiorare voci. E la speranza resta sospesa, nel silenzio teso dei soccorritori.Lapiù celebre ditrasformata in teatro dell’orroreCinquanta anni di storia, serata dopo serata, il Jet Set era più di un locale: era un’istituzione, il luogo dove si ballava la settimana e si applaudivano le stelle. Mille persone potevano stiparsi tra sedie e pista da ballo.