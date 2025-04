Thesocialpost.it - Santo Domingo, crolla discoteca: almeno 98 morti, tra le vittime anche un campione di baseball Mlb

98 persone hanno perso la vita e oltre 160 sono rimaste ferite a seguito del crollo di una, durante un concerto del celebre cantante di merengue Rubby Pérez. “Le operazioni di soccorso sono ancora in corso”, ha dichiarato ai giornalisti Juan Manuel Méndez, direttore del Centro Operativo di Emergenza. Tra lefiguraOctavio Dotel, 51 anni, ex lanciatore della MLB, la principale lega dinordamericana.Rubby Pérez è deceduto a causa del crollo.Dotel, che aveva vinto le World Series nel 2011 con i St. Louis Cardinals, è stato trovato vivo, ma ha perso la vita durante il trasporto in ospedale a causa delle gravi ferite, come confermato dai media locali. Una foto in bianco e nero del giocatore e immagini della bandiera dominicana sono state proiettate sullo schermo del Citi Field di New York prima della partita tra i New York Mets e i Miami Marlins.