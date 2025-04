Sanità Gabanelli | Ecco come ci prendono in giro da 20 anni Il grande inganno

Gabanelli ha denunciato come in ambito sanitario i cittadini italiani vengano costantemente “presi in giro da 20 anni“. Un’accusa pesante e documentata e che riguarda i LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza. Serve una premessa: i LEA, rappresentano l’insieme di prestazioni sanitarie che ogni Regione italiana è obbligata a garantire gratuitamente o dietro pagamento di un ticket. Tra i servizi inclusi nei LEA troviamo ad esempio le vaccinazioni, gli screening oncologici, le visite mediche di base e pediatriche, gli esami diagnostici, le visite specialistiche e i ricoveri e gli interventi chirurgici. Dal 2001 è attivo un sistema di monitoraggio nazionale che verifica il rispetto dei LEA da parte delle Regioni, attraverso un set di indicatori aggiornati periodicamente. Thesocialpost.it - Sanità, Gabanelli: “Ecco come ci prendono in giro da 20 anni”. Il grande inganno Leggi su Thesocialpost.it Nella sua ultima inchiesta per la Data Room del Corriere della Sera, Milenaha denunciatoin ambito sanitario i cittadini italiani vengano costantemente “presi inda 20“. Un’accusa pesante e documentata e che riguarda i LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza. Serve una premessa: i LEA, rappresentano l’insieme di prestazioni sanitarie che ogni Regione italiana è obbligata a garantire gratuitamente o dietro pagamento di un ticket. Tra i servizi inclusi nei LEA troviamo ad esempio le vaccinazioni, gli screening oncologici, le visite mediche di base e pediatriche, gli esami diagnostici, le visite specialistiche e i ricoveri e gli interventi chirurgici. Dal 2001 è attivo un sistema di monitoraggio nazionale che verifica il rispetto dei LEA da parte delle Regioni, attraverso un set di indicatori aggiornati periodicamente.

