Sanità aretina | meno repressione più diritti e tutele per fermare le aggressioni

aggressioni al personale sanitario: nel 2024 quasi 200 casi nella sola provincia di Arezzo. La Fp Cgil: servono assunzioni, meno burocrazia e più tutele, non pene più dure.Nel 2024, nella Asl Toscana Sud Est, sono state registrate 191 aggressioni contro operatori sanitari. Quasi la metà – 91 casi – si sono verificati nella provincia di Arezzo. Numeri ancora alti, anche se in lieve calo rispetto ai 229 episodi del 2023. Gli infermieri restano la categoria più colpita (123 aggressioni), seguiti da medici (32), operatori socio-sanitari (15) e tecnici sanitari (10). Ma nessuna figura professionale è davvero al sicuro: nella lista figurano anche assistenti sociali, ostetriche, personale amministrativo."Le aggressioni sono lo specchio delle falle della Sanità pubblica – afferma Gabriella Petteruti, dirigente della Fp Cgil –.

