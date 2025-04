Unlimitednews.it - Sangiovanni torna con il nuovo singolo “Luci allo xeno”

ROMA (ITALPRESS) – Esce oggi “”, ildi, da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal videoclip ufficiale. Dall’11 aprile il brano sarà in rotazione radiofonica. Ildiè accompagnato dal videoclip ufficiale, per la regia di Francesco Matroneo e prodotto da Panoramic Studio. Il video racconta un viaggio notturno che diventa la metafora della rinascita: dalle ombre verso una nuova luce, rappresentata dal calore dell’alba. Questo passaggio emerge attraverso un’estetica che cambia insieme alle emozioni, raccontando un momento di svolta personale e artistica, tra smarrimento e ricerca di una direzione, dove lesimboleggiano una guida nel complesso percorso della vita.segna il ritorno dicon un brano elettro-pop e dance presentato in anteprima durante un’intima live session esclusiva per i fan a Roma, lo scorso 2 aprile.