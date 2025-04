Sangiovanni pubblica oggi il brano Luci allo xeno con il videoclip

oggi Luci allo xeno, il nuovo singolo di Sangiovanni, accompagnato dal videoclip ufficialeEsce oggi Luci allo xeno, il nuovo singolo di Sangiovanni, da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal videoclip ufficiale. Dall’11 aprile il brano sarà in rotazione radiofonica. Il video racconta un viaggio notturno che diventa la metafora della rinascita: dalle ombre verso una nuova luce, rappresentata dal calore dell’alba. Questo passaggio emerge attraverso un’estetica che cambia insieme alle emozioni, raccontando un momento di svolta personale e artistica, tra smarrimento e ricerca di una direzione, dove le Luci allo xeno simboleggiano una guida nel complesso percorso della vita.Luci allo xeno segna il ritorno di Sangiovanni con un brano elettro-pop e dance presentato in anteprima durante un’intima live session esclusiva per i fan a Roma, lo scorso 2 aprile. .com - Sangiovanni pubblica oggi il brano Luci allo xeno con il videoclip Leggi su .com Esce, il nuovo singolo di, accompagnato dalufficialeEsce, il nuovo singolo di, da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato dalufficiale. Dall’11 aprile ilsarà in rotazione radiofonica. Il video racconta un viaggio notturno che diventa la metafora della rinascita: dalle ombre verso una nuova luce, rappresentata dal calore dell’alba. Questo passaggio emerge attraverso un’estetica che cambia insieme alle emozioni, raccontando un momento di svolta personale e artistica, tra smarrimento e ricerca di una direzione, dove lesimboleggiano una guida nel complesso percorso della vita.segna il ritorno dicon unelettro-pop e dance presentato in anteprima durante un’intima live session esclusiva per i fan a Roma, lo scorso 2 aprile.

Sangiovanni, la depressione, l'ex fidanzata, l'addio alla musica poi il ritorno. Mimì Caruso, studentessa a Sesto San Giovanni, vola in semifinale a X Factor. Folignano, Wilma Goich entusiasma il pubblico del Festival nazionale della Canzone dialettale e popolare. Martina Attili, da “Cherofobia” a “Malinconia”: «Non sono la ragazza delle hit estive. Avrei voluto cantare il. Mr. Rain: «Un disco per rallentare la pressione del tempo. Sangiovanni fa bene a fermarsi». Sangiovanni compie 20 anni: da Lady a Mon amie freestyle, le sue 15 canzoni più famose. Ne parlano su altre fonti

Sangiovanni torna con un nuovo singolo dopo mesi di silenzio: perché si era fermato - Sangiovanni torna con un nuovo singolo dopo mesi di silenzio: ecco perché l'ex allievo di Amici ha scelto di fermarsi nonostante il successo ... (msn.com)

Testo e significato di Luci allo xeno, Sangiovanni rivede la luce e capisce che non è lui il colpevole - Sangiovanni ha pubblicato Luci allo xeno, la canzone con cui torna dopo un periodo di stop sia discografico che dal vivo ... (fanpage.it)

Sangiovanni, testo e significato di Luci allo Xeno, il nuovo singolo - Dopo un anno di pausa, Sangiovanni torna a fare musica. Il cantante di Farfalle, che nell’ultimo periodo ha scelto di stoppare la sua carriera in ascesa per prendersi del tempo per sé e ritrovarsi, ha ... (informazione.it)