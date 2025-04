Romadailynews.it - San Vittore del Lazio, scontro tra bus scolastico e tir sull’A1: ferito grave un adulto

Leggi su Romadailynews.it

Coinvolti trenta bambini in gita, tutti in stato di shock ma senza gravi conseguenze.Paura questa mattina sull’autostrada A1, nel tratto tra Sandele Caianello, in provincia di Frosinone, per un violento incidente che ha coinvolto un autobuse un tir. A bordo del pullman viaggiavano trenta bambini in gita scolastica.Subito dopo l’impatto, sono intervenuti i soccorsi del 118 Ares, i vigili del fuoco, la Polizia Stradale di Cassino e un elicottero per il trasporto urgente delpiù. Secondo le prime informazioni, solo una persona adulta risulterebbe in codice rosso. I bambini, pur sotto shock, avrebbero riportato solo lievi contusioni.La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, mentre proseguono le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.