San Marco in Lamis celebra il centenario della nascita di Tommaso Nardella

Marco in Lamis festeggia il centenario della nascita del professor Tommaso Nardella con una serie di iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il ‘Centro di Documentazione Leonardo Sciascia Archivio del Novecento’ e la famiglia Nardella.Si parte sabato 12. Foggiatoday.it - San Marco in Lamis celebra il centenario della nascita di Tommaso Nardella Leggi su Foggiatoday.it Saninfesteggia ildel professorNarcon una serie di iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il ‘Centro di Documentazione Leonardo Sciascia Archivio del Novecento’ e la famiglia Nar.Si parte sabato 12.

San Marco in Lamis celebra il centenario della nascita di Tommaso Nardella. San Marco in Lamis celebra l’80esimo anniversario dalla nascita dell’artista e poeta Filippo Pirro. San Marco in Lamis, trekking ed enogastronomia sulla Via Francigena: torna "Gargano Slow". San Marco in Lamis affonda tra rifiuti e degrado, EVVIVA SAMMARCO: «Il fallimento dell’amministrazione Merla» | VIDEO. Per l'Immacolata ad Agnone una notte di fuoco da ogni parte d'Italia. La Finanza foggiana celebra il suo Santo Patrono. Cerimonia nel suggestivo Santuario di San Matteo Apostolo. Ne parlano su altre fonti

S.Marco in Lamis, il rito del fuoco nella Settimana Santa si apre alle donne: Maria Lea lancia una fracchia da 50 quintali - FOGGIA - Guardava l’antico rito delle fracchie fin da quando era bambina sognando, un giorno, di poter partecipare attivamente alla loro realizzazione. Maria Lea Pettolino ha 41 anni, è di San Marco i ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

San Marco in Lamis, LIONS CLUB organizza screening gratuiti: ecco quando - Il Lions Club di San Marco in Lamis organizza Domenica 13 aprile 2025 il “LIONS DAY”, giornata dedicata a visite e screening gratuiti. L’iniziativa si inserisce nei services che il Club svolge a favor ... (sanmarcoinlamis.eu)

FRACCHIE San Marco in Lamis, Maria Lea: “Tiro una fracchia da 50 quintali” - SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) - La tradizione delle fracchie, simbolo distintivo di San Marco in Lamis, affonda le radici in un passato ... (statoquotidiano.it)