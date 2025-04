San Giuliano Terme | dal Comune l' adesione e il sostegno alla ' Green food week 2025'

Comune di San Giuliano Terme ha scelto di aderire alla 'Green food week', unendosi idealmente a una grande tavolata che riunisce mense scolastiche, universitarie, ospedaliere, aziendali, istituti di ricerca, associazioni e medici pediatri, tutti impegnati a fare la propria parte per la. Pisatoday.it - San Giuliano Terme: dal Comune l'adesione e il sostegno alla 'Green food week 2025' Leggi su Pisatoday.it Ildi Sanha scelto di aderire', unendosi idealmente a una grande tavolata che riunisce mense scolastiche, universitarie, ospedaliere, aziendali, istituti di ricerca, associazioni e medici pediatri, tutti impegnati a fare la propria parte per la.

Ripristino via Turati: servono 800mila euro. San Giuliano Terme: dal Comune l'adesione e il sostegno alla 'Green food week 2025'. ?Via Turati, servono 800mila euro. Censimento società sportive: come aderire. Chiusura Ponte Ozzeri Ripafratta. "Antiqua": appuntamento domenica 6 aprile. Ne parlano su altre fonti

Impianto agrivoltaico. Il Tar cancella il diniego di San Giuliano Terme: "Trina Solar ha ragione" - La sentenza ordina al Comune termale di valutare ex novo l’istanza presentata dalla multinazionale. Respinta invece la domanda di accertamento proprosta dalla società. L’iter riparte da capo. (msn.com)

Ripristino della corsia in via Turati: "Spesa non inferiore a 800mila euro" - L'asessora ai lavori pubblici Fabiana Coli: "Eseguito uno studio di fattibilità per capire come procedere in una situazione complessa. Per 90 metri di selciato non meno di 800mila euro" ... (msn.com)

San Giuliano Terme: polemiche sulla spesa per l’alloggio temporaneo delle famiglie rom - Il Comune di San Giuliano Terme affronta polemiche per l'accoglienza temporanea di famiglie rom in hotel, sollevando interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche e sulle politiche sociali adot ... (gaeta.it)