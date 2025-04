San Giuliano Milanese commando in azione | auto a fuoco e assalto a un’azienda

Giuliano Milanese, 9 aprile 2025 – Inizio di mattina di fuoco e spari a San Giuliano Milanese: un commando ha tentato l'assalto di un'azienda logistica in via Tolstoj. Tutto è avvenuto verso le 5 di questa mattina, mercoledì 9 aprile. Secondo le prime informazioni, il commando - composto da almeno otto persone – ha posizionato e incendiato tre auto rubate lungo via Tolstoj per rallentare l'intervento delle forze dell'ordine. Poi, i malviventi hanno divelto la recinzione con un una ruspa e hanno cercato di entrare nel magazzino. Ma hanno dovuto desistere quasi subito, perché sono entrati in azione i vigilantes, che hanno impugnato le pistole ed esploso diversi colpi di arma da fuoco in aria. Il commando è così stato costretto alla fuga. Per il momento non risultano persone ferite. Indagano i carabinieri.

