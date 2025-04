San Giorgio a Cremano 15enne rapito e liberato | un fermo

Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove un 15enne è stato sequestrato e poi rilasciato. E’ stata sottoposta a fermo una persona nell’ambito delle indagini sul rapimento di un 15enne avvenuto ieri mattina a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Dda . 2anews.it - San Giorgio a Cremano, 15enne rapito e liberato: un fermo Leggi su 2anews.it Rapimento lampo a San, in provincia di Napoli, dove unè stato sequestrato e poi rilasciato. E’ stata sottoposta auna persona nell’ambito delle indagini sul rapimento di unavvenuto ieri mattina a San, in provincia di Napoli. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Dda .

San Giorgio a Cremano, 15enne rapito e poi liberato: l'avevano portato via con un furgone. Fermato un 24enne. San Giorgio a Cremano, ragazzino 15enne sequestrato con un furgone: liberato dalla polizia. In chat la richies. 15enne sequestrato a San Giorgio a Cremano, il racconto choc: «Io prigioniero bendato e legato». Rapito a San Giorgio Cremano (Napoli) e poi liberato: paura per un 15enne figlio di un imprenditore. Fermato un 24enne. Ragazzo sequestrato a San Giorgio a Cremano, un barista: "Urlava, ho cercato di fermare i rapitori". Giallo a San Giorgio a Cremano, sequestrato e liberato 15enne figlio di un imprenditore. Un arresto. Ne parlano su altre fonti

15enne sequestrato a San Giorgio a Cremano, il racconto choc: «Io prigioniero bendato e legato» - È rimasto per ore prigioniero all’interno di una stanza, incappucciato e bloccato su una sedia con le mani legate. Era guardato a vista da una persona, che di tanto in ... (ilmattino.it)

San Giorgio a Cremano, ragazzino 15enne sequestrato con un furgone: liberato dalla polizia. In chat la richiesta di riscatto da 1,5 milioni - Gli hanno messo un cappuccio in testa e lo hanno spinto all’interno di un furgone. Lo hanno sequestrato, portandolo via da casa. Vittima un ragazzino di 15 anni: un sequestro di persona ... (msn.com)

Napoli, 15enne sequestrato a San Giorgio a Cremano e rilasciato: preso rapitore, ha 24 anni - Fermato uno dei presunti rapitori del ragazzino di 15 anni sequestrato per alcune ore questa mattina. (fanpage.it)