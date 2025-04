San Donato addio al San Siro bis Città divisa fra sollievo e delusione

Siro bis, in condivisione con l’Inter. È durata 18 mesi la suggestione dello stadio del Milan a San Donato. Uno spauracchio per gli ambientalisti, una speranza per i tifosi e i favorevoli al progetto, di certo un argomento che per oltre un anno è stato al centro del dibattito politico e dell’attenzione dell’opinione pubblica. Benché formalmente sia ancora in essere l’accordo di programma, ossia la procedura tecnico-politica per la costruzione di un’arena da 72mila posti al San Francesco, la sensazione dei sandonatesi è che ormai tutto sia sfumato e il terreno dove avrebbe dovuto sorgere lo stadio si ritroverà, un domani, ad ospitare altre funzioni. Ilgiorno.it - San Donato, addio al San Siro bis. Città divisa fra sollievo e delusione Leggi su Ilgiorno.it I primi abboccamenti col Comune, nel marzo del 2023. Quindi l’acquisto dell’area San Francesco e l’avvio dell’iter burocratico per la variante urbanistica. Poi la virata su Milano, col programma di un Sanbis, in condivisione con l’Inter. È durata 18 mesi la suggestione dello stadio del Milan a San. Uno spauracchio per gli ambientalisti, una speranza per i tifosi e i favorevoli al progetto, di certo un argomento che per oltre un anno è stato al centro del dibattito politico e dell’attenzione dell’opinione pubblica. Benché formalmente sia ancora in essere l’accordo di programma, ossia la procedura tecnico-politica per la costruzione di un’arena da 72mila posti al San Francesco, la sensazione dei sandonatesi è che ormai tutto sia sfumato e il terreno dove avrebbe dovuto sorgere lo stadio si ritroverà, un domani, ad ospitare altre funzioni.

