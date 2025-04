Sampdoria rivoluzione Evani | subito un nuovo modulo le prime prove

Evani dopo la sua nomina come nuovo allenatore della Sampdoria. I dettagli L’edizione odierna de Il Secolo XIX riporta le prime indicazioni dopo l’arrivo di Alberico Evani sulla panchina della Sampdoria per il finale di stagione in Serie B. PRIMO ALLENAMENTO – «prime indicazioni fanno pensare a un possibile cambio . Calcionews24.com - Sampdoria, rivoluzione Evani: subito un nuovo modulo, le prime prove Leggi su Calcionews24.com Le ultime sui cambiamenti apportati da Albericodopo la sua nomina comeallenatore della. I dettagli L’edizione odierna de Il Secolo XIX riporta leindicazioni dopo l’arrivo di Albericosulla panchina dellaper il finale di stagione in Serie B. PRIMO ALLENAMENTO – «indicazioni fanno pensare a un possibile cambio .

Sampdoria, ufficiale: Evani nuovo allenatore, via Accardi e Semplici. La rivoluzione di Manfredi. Samp, rivoluzione salvezza: Mancini supervisore, Evani nuovo allenatore. Sampdoria, ufficiale l'esonero di Semplici, sollevato dall'incarico anche Accardi. Samp, dalla rivoluzione di mercato al Modena. Cragno subito titolare. Verso Sampdoria-Cittadella, Giudice Sportivo: Alberico Evani perde subito un giocatore. Il nome. Rivoluzione in casa Samp: Evani nuovo allenatore e possibile ritorno di Mancini. Ne parlano su altre fonti

Verso Sampdoria-Cittadella, Giudice Sportivo: Alberico Evani perde subito un giocatore. Il nome - In vista della sfida tra Sampdoria e Cittadella di sabato, il giudice sportivo, toglie subito un giocatore ad Alberico Evani neo tecnico blucerchiato La Sampdo ... (clubdoria46.it)

Sampdoria, dalle voci su Beppe Iachini all’arrivo di Alberico Evani e Roberto Mancini. La ricostruzione di Gianluca Di Marzio - Da Beppe Iachini ad Alberico Evani con Roberto Mancini e Attilio Lombardo: la giornata della rivoluzione in casa Sampdoria Lunedì 7 aprile è stata la giornat ... (clubdoria46.it)

Sampdoria, mossa disperata: Evani allenatore. Roberto Mancini consulente per la rinascita - Ci si aggrappa all'esperienza dei grandi ex. Di quei nomi che hanno fatto grande la Sampdoria sperando che possa bastare. Mancini , Evani , Lombardo: in altri tempi sarebbe stato un trio da sogno. Ora ... (tg.la7.it)