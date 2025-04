Sampdoria-Cittadella | per ' la gara della vita' corteo dei tifosi da Corte Lambruschini

tifosi blucerchiati con un Corteo da Corte Lambruschini allo stadio Luigi Ferraris per la partita contro il Cittadella, fondamentale nella corsa verso la salvezza e per evitare la retrocessione in Serie C. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 17:15 di sabato 12 aprile. Genovatoday.it - Sampdoria-Cittadella: per 'la gara della vita' corteo dei tifosi da Corte Lambruschini Leggi su Genovatoday.it Chiamata a raccolta deiblucerchiati con undaallo stadio Luigi Ferraris per la partita contro il, fondamentale nella corsa verso la salvezza e per ere la retrocessione in Serie C. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 17:15 di sabato 12 aprile.

Sampdoria-Cittadella: per 'la gara della vita' corteo dei tifosi da Corte Lambruschini. Sampdoria senza idee, a Cittadella finisce 0-0. Si rivede Pedrola, che reclama un rigore. Cittadella d'altri tempi. Dal Canto ferma sul pari la Sampdoria, ma resta al penultimo posto in classifica. Senza reti al Tombolato. Cittadella-Sampdoria 0-0, al Tombolato finisce a reti inviolate ma i granata smuovono la classifica. Cittadella Sampdoria: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky. Ne parlano su altre fonti

Sampdoria-Cittadella, nuovo ruolo in vista per Depaoli? Ecco cosa filtra sull’esterno blucerchiato, l’ipotesi - Sampdoria-Cittadella, Depaoli potrebbe cambiare ruolo nella sfida contro i granata: ecco cosa filtra, l’ipotesi Sarà Sampdoria-Cittadella il primo impegno di Serie B del nuovo tecnico Alberico Evani, ... (sampnews24.com)

Sampdoria-Cittadella, chi difenderà i pali della porta avversaria? Analizziamo i numeri e l’impatto nella corrente stagione di Kastrati - Sampdoria-Cittadella, il portiere che scenderà in campo sarà Elhan Kastrati? Vediamo il suo percorso stagionale in cadetteria Non manca tantissimo al seguente match: Sampdoria–Cittadella. Al Luigi Fer ... (sampnews24.com)

Cittadella, profumo di battaglia a Marassi con Evani alla guida della nuova Samp. Pavan: «Dovremo farci trovare pronti» - Samp e Cittadella si sfidano al Ferraris in un duello salvezza carico di storia e tensione. Evani debutta, Mancini osserva, Pavan predica umiltà: tutto può succedere ... (padovaoggi.it)