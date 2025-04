Samantha Mammarella tra i finalisti del Premio Inedito – Colline di Torino

Leggi su Citypescara.com

C’è anche una voce abruzzese tra idel “di” 2025:, scrittrice pescarese nata nel 1979, è stata selezionata tra i 12della sezione narrativa/romanzo.Appassionata di lettura e scrittura fin da bambina,ha costruito il suo percorso creativo ispirandosi ai primi libri scoperti nella libreria di casa, realizzata da suo padre. Tra le sue prime letture: I ragazzi della Via Pal di Ferenc Molnár e i fumetti di Braccio di Ferro di Elzie Segar, insieme alle avventure del Comandante Mark. È in quegli anni che nasce il suo amore per le storie, un amore che negli anni si è trasformato in dedizione alla scrittura.Dopo aver pubblicato racconti su riviste letterarie e antologie, nel 2020ha raggiunto un importante traguardo vincendo la sezione “Racconti” delCalvino, uno dei riconoscimenti più prestigiosi per la narrativa inedita in Italia.