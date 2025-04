Salvate il soldato Ryan | la storia vera dietro il film di Steven Spielberg

Salvate il soldato Ryan: la storia vera dietro il film di Steven SpielbergDopo Schindler’s List, Steven Spielberg è tornato a raccontare la guerra con Salvate il soldato Ryan, un classico che ha ricevuto 11 nomination agli Oscar e ne ha vinti cinque. Dalla leggendaria sequenza di apertura del D-Day ai momenti più piccoli e intimi che Spielberg cattura nel profondo delle trincee, questo lungometraggiio è sia un’epopea d’azione che un profondo studio del costo umano della guerra.La sceneggiatura di Robert Rodat è stata inizialmente ispirata dalla lettura del bestseller di Stephen E. Ambrose, D-Day June 6, 1944: The Climactic Battle of World War II, regalatogli dalla moglie. Il film segue il capo della Compagnia C, il capitano John H. Miller (Tom Hanks), e il suo equipaggio (tra cui Edward Burns, Tom Sizemore, Giovanni Ribisi e Vin Diesel), in missione per trovare e salvare il soldato James Francis Ryan (Matt Damon). Leggi su Cinefilos.it il: laildiDopo Schindler’s List,è tornato a raccontare la guerra conil, un classico che ha ricevuto 11 nomination agli Oscar e ne ha vinti cinque. Dalla leggendaria sequenza di apertura del D-Day ai momenti più piccoli e intimi checattura nel profondo delle trincee, questo lungometraggiio è sia un’epopea d’azione che un profondo studio del costo umano della guerra.La sceneggiatura di Robert Rodat è stata inizialmente ispirata dalla lettura del bestseller di Stephen E. Ambrose, D-Day June 6, 1944: The Climactic Battle of World War II, regalatogli dalla moglie. Ilsegue il capo della Compagnia C, il capitano John H. Miller (Tom Hanks), e il suo equipaggio (tra cui Edward Burns, Tom Sizemore, Giovanni Ribisi e Vin Diesel), in missione per trovare e salvare ilJames Francis(Matt Damon).

Salvate il soldato Ryan | Steven Spielberg, i fratelli Niland e quella missione vera. La rivelazione spiazzante della famiglia del sopravvissuto che ha ispirato 'Salvate il soldato Ryan'. Quando il cinema è ancora in grado di raccontare la guerra: il D-Day di Steven Spielberg e la “misura dell’uomo sull’uomo”. «Salvate il soldato Ryan» la tragica visione della guerra nel racconto di Spielberg. "Salvate il soldato Ryan" usciva 25 anni fa, dalla vera storia al cast: curiosità sul film. Salvate il soldato Ryan: la storia vera dietro il film stasera in tv. Ne parlano su altre fonti

Salvate il soldato Ryan, in che posizione si trova nella classifica dei migliori film di guerra - L'opera cinematografica del 1998, con Tom Hanks, diretta Steven Spielberg, è considerata uno dei più grandi film bellici. (esquire.com)

Salvate il soldato Ryan | Steven Spielberg, i fratelli Niland e quella missione vera - La tragedia della Guerra, quattro fratelli al fronte, un grande sacrificio collettivo. La vera storia che ha ispirato Salvate il soldato Ryan diretto da Steven Spielberg ... (msn.com)

Mare fuori, Tutto quello che ho o Salvate il soldato Ryan? La tv del 9 aprile - Per la prima serata in tv, mercoledì 9 aprile, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Una commedia pericolosa”. Maurilio Fattardi lavora come responsabile della sicurezza in un grande magazzino. (bergamonews.it)