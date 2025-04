Salvate il soldato Ryan | la storia di un eroe

Salvate IL soldato Ryan Iris ore 21.15 Con Tom Hanks, Matt Damon e Tom Sizemore. Regia di Steven Spielberg. Produzione USA 1998. Durata: 2 ore e 46 minuti LA TRAMA Nel giugno 1944 le truppe angloamericane sbarcano in Normandia. Il prezzo in vite umane di quella che fu chiamata l'Operazione Overlord è molto alto. La famiglia Ryan è falcidiata. Tre giovani reclute rimangono uccise negli scontri. Urge salvare per la patria e per la famiglia l'unico superstite , il quarto Ryan. Una pattuglia viene inviataq con quel compito oltre le linee . Moriranno anche loro quasi tutti.Quarant'anni dopo Ryan visiterà piangendo le loro tombe. PERCHE' VEDERLO perchè Spielberg toccando per la prima volta il genere bellico si dimostra ancora una volta il primo della classe.

