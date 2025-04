Ilgiorno.it - Salone fra voglia di futuro e dazi: "Ma è una vetrina internazionale"

Leggi su Ilgiorno.it

Ildel Mobile non è solo una piattaforma globale,di design, ma è anche un contenitore di piccole e grandi storie. Di scelte, non sempre facili da fare se si è una realtà artigianale con ambizioni planetarie. Così in questa edizione, la 63esima, che si consuma in un clima di incertezza economica per via dei, con più di duemila espositori, c’è chi prende decisioni coraggiose. Il viaggio fra gli stand riserva sorprese. Prima volta per “MamaGreen“, racconta Martina Padoan, trevigiana, Sales Europa di questa azienda che realizza tavolini, poltrone e tutto quello che serve per arredare gli spazi esterni, utilizzando materiali sostenibili. "Ha il cuore in Belgio e la produzione in Indonesia. Da Casa Manzoni, per il Fuori, aldel Mobile, per noi il salto è stato.