Salone del Mobile l’installazione di Paolo Sorrentino di cui tutti parlano

(askanews) – L’attesa come sentimento, occasione per far fluire le emozioni al ritmo di un cuore che batte. Il regista premio Oscar,, rende omaggio alla Dolce attesa con una installazione inaspettata che si cela tra i padiglioni 22-24 del2025 alla fiera di Rho. Un’esperienza che lo stesso regista definisce come «Un piccolo viaggio, come da bambini, su giostre rassicuranti. Da adulti, i cavallucci sono diventati poltrone come gusci, come ventri materni». GUARDA LE FOTOLuisa Ranieri, Celeste Dalla Porta, Sabrina Ferilli e. la grande bellezza delle attrici diE contrariamente alla tradizionale “sala d’attesa” “amplificazione dell’angoscia”, qui «Gli impiegati riluttanti sono sostituiti da uomini e donne che ti riconciliano con un’idea di tranquillità.