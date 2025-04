Lettera43.it - Salone del mobile, il talk di Intesa Sanpaolo sulle eccellenze manifatturiere italiane

Al centro dell’appuntamento annuale dialdeldi Milano c’è il design come cifra comune per sviluppare filiere trasversali, connettere i settori produttivi e ampliare la presenza all’estero dell’industria italiana. Il Gruppo, partner istituzionale della manifestazione internazionale per il nono anno consecutivo a testimonianza dell’impegno nel valorizzare e supportare il design italiano, contribuisce alla crescita sostenibile delle imprese della filiera e alla promozione del Made in Italy a livello internazionale.ha sottoscritto contratti con oltre 200 filiere produttive del Made in ItalyPer rafforzare la presenza globale delledell’italian style e favorirne uno sviluppo sostenibile e duraturo,ha dedicato una proposta ad hoc alle filiere del Made in Italy, all’interno delle quali il design svolge un ruolo centrale sia per la filiera a monte – nello sviluppo di materiali e di soluzioni innovative – sia per la filiera a valle, in una logica B2B che abbraccia molti settori di sbocco.