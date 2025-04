Zon.it - Salerno, la rassegna “Che comico” al Teatro delle Arti: Anna Mazzamauro porta il suo “Annarcord”

, 9 aprile 2025 – Una serata all’insegna della memoria, dell’ironia e deld’autore: sabato 12 aprile, alle ore 21, ildiospiteràcon il suo spettacolo “rcord”. La data, in collaborazione con la Compagnia dell’Arte, segna il penultimo appuntamento della“Che”, ideata da Gianluca e Valentina Tortora per Gv Eventi.rcord“rcord”, titolo che gioca con il celebre film di Fellini e il nome dell’sta, è un viaggio teatrale appassionato e personale, con cui laripercorre i momenti salienti della sua lunga carriera. Un racconto sincero, ironico e talvolta commovente, in cui l’attrice si mette a nudo sul palco, rivelando retroscena, incontri, errori, successi e sogni mai realizzati. Lo spettacolo è un vero e proprio memoir dal vivo, che alterna parole e musica, grazie all’accompagnamento del poliedrico Sasà Calabrese, al pianoforte e alla chitarra.