Vicinanza” di Salerno per il primo appuntamento del progetto “Salernitana for Education”.Gli alunni con grande entusiasmo ai rappresentanti del club granata una serie di lavori (testi, disegni, sculture o qualsiasi altro manufatto artistico) aventi come tema l’amore per la Salernitana. I piccoli alunni della dirigente scolastica Sabrina Rega si sono sfidati a colpi di matita e disegni: i più significativi saranno premiati con la possibilità per le classi che li hanno realizzati di essere ospitate per un giorno al centro sportivo Mary Rosy e di incontrare calciatori e staff granata. Anteprima24.it - Salernitana for Education: primo incontro alla Vicinanza Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoIl calciatore Dylan Bronn ed il nutrizionista del club, Stefano Gallo questa mattina hanno incontrato i bambini delle classi terze, quarte e quinte elementari presso l’Istituto Comprensivo Statale “” di Salerno per ilappuntamento del progetto “for”.Gli alunni con grande entusiasmo ai rappresentanti del club granata una serie di lavori (testi, disegni, sculture o qualsiasi altro manufatto artistico) aventi come tema l’amore per la. I piccoli alunni della dirigente scolastica Sabrina Rega si sono sfidati a colpi di matita e disegni: i più significativi saranno premiati con la possibilità per le classi che li hanno realizzati di essere ospitate per un giorno al centro sportivo Mary Rosy e di incontrare calciatori e staff granata.

