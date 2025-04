Salernitana agli ordini di Marino | volata finale per evitare la C

Quarto allenatore in una stagione, sperando di evitare un dramma sportivo, una seconda retrocessione consecutiva: l'anno scorso, la Salernitana era ultima nel campionato di serie A, oggi la Salernitana è penultima in serie B. Al di là di come andrà questa stagione, i vertici societari dovranno ben programmare il nuovo anno: tanti giocatori a libro paga, molti di questi fuori dal progetto, ingaggi insostenibili e tanta, troppa, confusione societaria. L'altro ieri, a Salerno, è arrivato Pasquale Marino, esperto allenatore che arriva in granata dopo Martusciello, Colantuono e Breda, a cui è costata cara la sconfitta nel derby contro la Juve Stabia. A quest'ultimo, è stata imputata troppa prudenza: mai una svolta tattica, per provare ad osare, ed invertire davvero la tendenza.

