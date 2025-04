Salento nella masseria 27 chili di droga fucile a canne mozze e cartucce | in carcere

nella masseria 27 chili di marijuana, fucile a canne mozze e 32 cartucce. Scatta un arresto a Lecce. I finanzieri del comando provinciale di Lecce hanno intensificato le attività di controllo.

