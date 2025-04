Palermotoday.it - "Sale da poker abusive", blitz della guardia di finanza: denunciati 7 organizzatori e 63 giocatori

Leggi su Palermotoday.it

I finanzieri del comando provinciale di Palermo e i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli hanno sequestrato duedanon autorizzate alla Kalsa, in piazzetta Bianchi, e in via Principe di Paternò, dove si stavano svolgendo tornei illegali di Texas Hold'em (variante del più noto